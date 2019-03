TERROR und DYING FETUS und dann mit CONVERGE im Sommer live

Das wird mir zu hart, aber es gibt bestimmt Leser hier, die nicht solche Weicheier sind, oder? Hier kann man sich gepflegt die Nackenmuskeln massieren:

TERROR und DYING FETUS

06.07. F Nilvange - Le Gueulard Plus

07.07. D Mannheim - MS Connexion Complex

08.07. CH Zürich - Dynamo



TERROR und CONVERGE

30.06. D Köln - Essigfabrik

01.07. UK London - The Electric Ballroom

02.07. UK Manchester - The Ritz

03.07. F Paris - La Machine du Moulin Rouge

Außerdem wird TERROR auf dem With Full Force Festival spielen. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack namens 'Mental Demolition': Youtube.