Die Briten, deren vorherige Alben in der Prog-Gemeinde großen Zuspruch fanden, haben mit 'Luminary' ein neues Stück in das weltnetz geschoben. Das beeutet auch, das am 20.04.2018 das neue Album "Sonder" erscheinen wird.

Quelle: Youtubekanal TESSERACT Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: tesseract neues album prog