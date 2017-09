TESTAMENT: Gleich fünf Alben als Re-Release!

Nuclear Blast wird am 17 November fünf Alben der Bay Area-Legende als Didipack-CDs und als Vinyl, dabei silber exklusiv über den Nuclear Blast Shop, wo man natürlich auch alle anderen Ausgaben bestellen kann, neu auflegen. Es handelt sich um diese Werke:

"Live At The Fillmore" (1995)

"Demonic" (1997)

"The Gathering" (1999) (remastered by Andy Sneap)

"First Strike Still Deadly" (2001)

"Live At Eindhoven '87" (2009)

Daraus sticht für mich vor allem "The Gathering" heraus, die ich für eine der besten Platten halte, die die Band gemacht hat, wobei ich das neue Mastering nicht kenne. Alle fünf Neuauflagen kommen mit neuen Artworks von Marcello Vasco (SLAYER, KREATOR, HATEBREED) und Merchandise ist auch angekündigt. Vorher kommen die Buben noch auf Tour:

TESTAMENT, ANNIHILATOR, DEATH ANGEL

11.11. D Weissenhäusser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise*

12.11. B Antwerp - Trix

14.11. D Berlin - Astra

15.11. PL Warsaw - Progresja

16.11. PL Gdansk - B90

18.11. H Budapest - Barba Negra

19.11. CZ Brno - Sono Centrum

20.11. A Wien- Arena

22.11. D Wiesbaden - Schlachthof

23.11. D München - Backstage

24.11. D Saarbrücken - Garage

25.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

26.11. SLO Ljubljana - Kino Siska

27.11. D Nürnberg - Löwensaal

28.11. CH Pratteln - Z7

30.11. I Bologna - Estragon

01.12. I Milan - Live Club

02.12. CH Fribourg - Fri-Son

03.12. F Toulouse - Bikini

04.12. E Madrid - La Riviera

06.12. F Lyon - Transbordeur

07.12. F Nantes - Stereolux

08.12. F Paris - Bataclan

09.12. D Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

10.12. NL Haarlem - Patronaat *SOLD OUT*

* = ohne ANNIHILATOR