TEXTURES hört auf

Ja, ihr lest richtig: Bereits am 17.5. verkündete TEXTURES überraschend das Aus der Band. Als Grund nennen die Tech-Metaller "persönliche Gründe", es habe aber kein Streit gegeben. Das sechste Studioalbum der Niederländer "Genotype" werde dementsprechend - zumindest in den nächsten Jahren - nicht veröffentlicht. Aber: Es gibt eine Abschiedstour unter den Namen "A Farewell To Textures: Last Miles To The Moon":

3-11 ZOETERMEER - BOERDERIJ (NL) (+ EXIVIOUS)

4-11 UTRECHT - TIVOLI DE HELLING (NL) (+ EXIVIOUS)

8-11 PARIS - BACKSTAGE BTM (FR) (+ EXIVIOUS)

9-11 TOULOUSE - CONNEXION LIVE (FR) (+ EXIVIOUS)

10-11 MADRID - CARACOL (ES) (+ EXIVIOUS)

11-11 BARCELONA - APOLO 2 (ES) (+ EXIVIOUS)

12-11 LYON - CCO (FR) (+ EXIVIOUS)

15-11 MANCHESTER - REBELLION (GB)

16-11 DUBLIN - VOODOO LOUNGE (IRL)

17-11 GLASGOW - G2 (GB)

18-11 LONDON - UNDERWORLD (GB)

23-11 HAMBURG - HAFENKLANG (DE)

24-11 BERLIN - MUSIK & FRIEDEN (DE)

25-11 PRAGUE - FUTURUM (CZ)

26-11 VIENNA - THE CHELSEA (AT)

02-12 TILBURG - 013 (NL) (+ EXIVIOUS)

