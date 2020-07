THEIA COLLISION: Erstes Video zum Song 'Black Stars' veröffentlicht

Die finnische Atmospheric-Metal-Band THEIA COLLISION hat am 02.07.2020 ihr erstes Video zum Song 'Black Stars' veröffentlicht. Das Stück ist via Inverse Records erschienen. Die Band besteht aus Musikern, die sonst u.a. bei SWALLOW THE SUN, SOTAJUMALA, RED ELEVEN und KARELIAN WARCRY tätig sind. Regie führte bei dem Video der finnische Künstler Anssi Korhonen.

