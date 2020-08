THEM: Neues Album im Oktober

Das neue Werk wird "Return To Hemmersmoor" heißen und am 30. Oktober über Steamhammer Records erscheinen. Man kann sich das gute Stück als CD Digipak und Doppelvinyl hier besorgen oder im Steamhammer-Shop als Kombination mit T-Shirt.

Hier ist die Trackliste:

01. Diluvium 3:02

02. Age of Ascension 3:25

03. The Tumultuous Voyage to Hemmersmoor 3:47

04. Free 5:01

05. Field of Immortality 5:53

06. The Thin Veil 6:36

07. Waken 5:43

08. Memento Mori 1:31

09. Hellhounds: The Harbingers of Death 3:20

10. Battle Blood 3:56

11. Maestro’s Last Stand: 5:40

12. Finis 0:45

