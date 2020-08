THEOTOXIN: Lyrik-Video zum Song 'Prayer' veröffentlicht

Die österreichische Black-Metal-Band THEOTOXIN hat ein Lyrik-Video zum Song 'Prayer' veröffentlicht. Bereits im Juli erschien der neue Song 'Golden Tomb'. Beide Stücke stammen von dem kommenden Album "Fragment : Erhabenheit", welches am 11.09.2020 via AOP Records auf den Markt kommt.

Die Tracklist liest sich so:

1. Golden Tomb

2. Obscure Divinations

3. Prayer

4. Through Hundreds of Years

5. Philosopher

6. Two Ancient Spirits

7. Sanatory Silence