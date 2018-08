THERAPY?: Tourdaten zum neuen Album

Am 21.09.2018 wird die irische Punk-Band THERAPY? ihr neues und 15. Studioalbum via Marshall Records veröffentlichen. Das Werk trägt den Namen "Cleave".



Im Oktober geht es dann in Deutschland dazu auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:



16.10. Hamburg-Knust

18.10. Frankfurt-Zoom

19.10. Köln-Gebäude

20.10. Münster-Sputnikhalle

21.10. Berlin So36

