THE 3RD ATTEMPT: Morgen kommt die neue Scheibe!

Das norwegische Black'n'Roll-Kommando THE 3RD ATTEMPT um die einstigen Karpatenförster Tchort (außerdem ex-EMPEROR, ex-GREEN CARNATION u.v.m.) und Blood Pervertor wird am morgigen 1. Dezember seine zweite Studiolangrille "Egocidal Paths" von Kristiansand aus über das Bergener Label Dark Essence Records in alle Welt versenden.

Solltet ihr zufällig in Bergen weilen,



Zur Einstimmung könnt ihr euch hier nochmals an dem Vorabvideo zum Werke erfreuen:

Ein weiteres Promovideo, welches das gesamte Werkkonzept in teils drastischen Bildern im Überblick vorstellt, findet ihr auf der Bandhomepage:



https://3rdattemptband.wordpress.com/2017/11/19/norwegian-black-metallers-the-3rd-attempt-reveal-promo-video-with-a-difference-for-upcoming-album/