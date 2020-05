THE 69 EYES: Live-Stream

Zum 30-jährigen Jubuläum haben die Finnen beschlossen, sich durch einen Virus nicht daran hindern zu lassen, das Juniläum laut und bestimmt auch feucht und fröhlich zu begehen. Am 26. Juni um 20:00 Uhr MESZ wird die Show stattfinden:

"Wir freuen uns schon, unsere 30. Jubiläums-Show im House Of Cultur (Kulttuuritalo) in Helsinki zu spielen. Das ist eine legendäre Venue, wo ich damals schon THE RAMONES spielen sah. Die ganzen großen Rock Bands haben schon dort über die Jahre hinweg gespielt, von JIMI HENDRIX über LED ZEPPELIN bis hin zu METALLICA! Jetzt können wir all unsere Fans von überall auf der Welt dorthin einladen, um mit uns zu feiern," konstatiert Vokalist Jyrki 69.

Der Stream wird über sunbornlive.fi erfolgen, Tickets kosten 9,90 Euro und können über Ticketmaster erworben werden. Wer noch etwas zu Anziehen gebrauchen kann, guckt mal im Merchstore der Band vorbei.