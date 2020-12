THE 69 EYES: Livestream vom Sommer nochmals verfügbar!

In diesem Sommer begeisterten die Finnen THE 69 EYES ihre Fans mit einem besonderen Livestreameven zum 30. Jubiläum im House Of Cultur (Kulttuuritalo) in Helsinki. Aufgrund der großen Nachfrage sind die Aufnahmen dieses Abends nun als On Demand Video für einen Monat verfügbar. Tickets für THE 69 EYES' "Worldwide Live Stream Revisited" stehen jetzt zum Verkauf und können hier erworben werden: https://the69eyes.veeps.com/stream/events/2054bd3a079d



Sänger Jyrki69 sagt: “Es war einfach perfekt, unseren 30. Geburtstag im House Of Culture (Kultuuritalo) in Helsinki zu spielen. Diese Venue ist legendär, dort ich habe ich bereits THE RAMONES gesehen. Von LED ZEPPELIN über JIMI HENDRIX bis hin zu METALLICA haben dort bereits alle großen Classic Rock Bands gespielt. Nun, mit diesem Live Stream Event können wir endlich all unsere Fans einladen, unsere 30 Jahre des Rock'n'Rolls auf dieser Bühne zu feiern."



Der Stream ist vom 18. Dezember 2020 bis zum 18. Januar on demand abrufbar.

