THE 69 EYES mit neuem Lyrik Video

Letzten Monat erschien das neue Album "West End". Zu dem darauf enthaltenen Song 'Burn Witch Burn' gibt es jetzt ein neues Lyrik Video, das ihr euch hier ansehen könnt:





”'Burn Witch Burn' ist ein frischer Goth-Rock-Knaller kurz vor Halloween, aber auch ein spzialkritischer Kommentar zu unserer heutigen Zeit. Lest ein Buch, geht vor die Tür, trefft Freunde. Lasst euch von dem 'Spieglein Spieglein an der Wand'-Märchengerede nicht in den Wahnsinn treiben”, sinniert THE 69 EYES' Sänger Jyrki.

THE 69 EYES - West End Tour 2019

mit LACRIMAS PROFUNDERE



02.11. D Leipzig - Hellraiser

03.11. D Berlin - SO36

05.11. D Hamburg - Logo

06.11. D Köln - Essigfabrik

07.11. D Stuttgart - Wizemann Club

08.11. D München - Backstage (Halle)

09.11. CZ Prag - Meet Factory

11.11. PL Breslau - Stary Klasztor

12.11. HU Budapest - Barba Negra

13.11. SK Bratislava - Atelier Babylon

14.11. AT Wien - Chelsea

16.11. IT Parma - Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. D Trier - Mergener Hof

20.11. F Paris - Backstage by the Mill

21.11. UK London - The Garage

23.11. D Oberhausen - Kulttempel

24.11. D Frankfurt – Zoom

Tickets zu den deutschen Shows gibt es im Nuclear Blast Shop



Meet & greet VIP Tickets sind für alle Daten erhältlich - feiert "A NIGHT WITH THE HELSINKI VAMPIRES" hier: https://the69eyes.veeps.com/

