THE ADICTS:

Die britischen Punker haben am 17. November ihre zehnte Langrille über Arising Empire in die Regale gehievt. Das Album enthält folgende Songs:

01. Picture The Scene

02. Fucked Up World

03. Talking Shit

04. If You Want It

05. Gospel According To Me

06. Gimme Something To Do

07. Love Sick Baby

08. And It Was So

09. Deja Vu

10. I Owe You

11. Wanna Be

12. You'll Be The Death Of Me

In Kürze gibt es die Punkbedienung der ADICTS auch live im Vorprogramm der TOTEN HOSEN, allerdings sind die Konzerte alle bereits ausverkauft. Tickets gibt es aber noch für die beiden Konzerte in Hamburg und Düsseldorf, einfach dem Link folgen:

21.11. Hannover @ TUI Arena (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

22.11. Hamburg @ Fabrik - Tickets

24.11. Leipzig @ Arena Leipzig (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

25.11. Leipzig @ Arena Leipzig (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

27.11. Basel @ St. Jakobshalle (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

30.11. Frankfurt @ Festhalle (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

01.12. Frankfurt @ Festhalle (support für DIE TOTEN HOSEN) - sold out

02.12. Düsseldorf @ Zakk - Tickets

Das Titellied des neuen Albums gibt es auch als Video und kann hier angesehen werden: Youtube.