THE ALAN PARSONS PROJECT Live!

Eine der seltenen Gelegenheiten, die Band um Bandleader Alan Parsons und seine Truppe live zu erleben, bietet sich am 28. Juli auf Schloss Kapfenburg bei Aalen. Auf dem diesjährigen Schloss Kapfenburg-Festival spielen sonst mit Zucchero, LaBrassBanda, Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding Acts, die gar nicht in unser Futterspektrum passen, aber die Pop-Rocker, die in diesem Jahr "35 Jahre Eye In The Sky" feiern, sind die Ausnahme. Da das Schloss eine großartige Location ist, sollte man sich das ansehen. Weitere Informationen und Tickets - die übrigens siche rin Kürze ausverkauft sein werden - gibt es über die Festivalhomepage.

Kleiner Appetitanreger gefällig? Hier ist 'Games People Play': Youtube.