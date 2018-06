THE AMITY AFFLICTION: Tolles Video zur Single 'Ivy' von

Erst am 24. August wird das neue Album der Australier erscheinen, aber ich möchte euch das Video zur ersten Single 'Ivy' ans Herz legen, das einen richtigen Film als Hintergrund hat: Youtube.

So, so, "to be continued". Warten wir also auf die Nachfolge-Single, beziehungsweise Singles, denn der Film ist als Dreiteiler konzipiert. Hier ist erstmal die gesante Tracklist des Albums:

01. Ivy (Doomsday)

02. Feels Like I’m Dying

03. Holier Than Heaven

04. Misery

05. Kick Rocks

06. Black Cloud

07. D.I.E.

08. Drag The Lake

09. Beltsville Blues

10. Burn Alive

11. Nothing Left

12. The Gifthorse