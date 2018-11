THE AWAKENING: Neues Album “Chasm” veröffentlicht

Die amerikanische Gothic-Rock-Band THE AWAKENING hat heute am 26.11.2018 ihr neuntes Studioalbum "Chasm" veröffentlicht.



Daraus wurde jetzt die Single 'Back To Wonderland' veröffentlicht.



Die Trackliste liest sich so:



Other Ghosts

Shore

About You

Raphael Awake

Back To Wonderland

Gave up the Ghost

Savage Freedom

A Minor Incision

Hear Me

Shadows In The Dark

