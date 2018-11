THE AWAKENING ist zurück

Fünf Jahre Pause werden beendet durch zehn neue Lieder auf "Chasm", das am 26. November erscheinen wird. Als erste Hörprobbe gibt es hier 'Back To Wonderland': Youtube.

Wer sich das Album sichern will, sollte mal auf der Bandhomepage schauen, denn da gibt es das Album als CD und Vinyl, aber auch T-Shirt und verschiedene Goodies.

Diese Lieder werden auf "Chasm" vertreten sein:

Other Ghosts

Shore

About You

Raphael Awake

Back To Wonderland

Gave up the Ghost

Savage Freedom

A Minor Incision

Hear Me

Shadows In The Dark

