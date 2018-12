THE BLACK CAPES: Griechischer Gothrock auf deutschem Label

Das Heidelberger darkTunes-Label hat sich auf Gothrock, Dark Metal und Industrial spezialisiert, hat im Katalog Bands von Moskau bis Athen und bringt regelmäßig Alben interessanter Bands ans trübe Tageslicht. So z.B. das neue Album der Griechen THE BLACK CAPES, deren neues Stück 'New Life' hier unten zu bestaunen ist.

Weiterhin kann man sich hier einen Überblick über die Taten der Heidelberger verschaffen. Demnächst stehen Veröffentlichungen von CATTAC, SILVERBLACK oder OMNIMAR an.