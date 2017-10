Die Alben zwei und drei der Extrem-Metaller THE BLACK DAHLIA MURDER aus den Jahren 2005 und 2007 werden am 24. Novemberüber Metal Blade als Vinyl-Editonen neu aufgelegt werden. "Miasma" wird es dann überhaupt zum ersten Mal als Vinyl geben, dafür dann gleich in vier Versionen: 180 g black vinyl, night-blue vinyl (ltd. 300), multi-colored splatter vinyl (ltd. 200), ultra-clear vinyl (ltd. 200). Ähnlich wird es mit "Nocturnal" sein, dass es in folgenden Ausgaben käuflich zu erwerben geben wird: 180 g black vinyl, navy blue/black marbled vinyl (ltd. 300), blue with red circles split colored vinyl (ltd. 200), Picture Disc (ltd. 300).

Bleiben nur noch folgende Fragen: Braucht echt jemand diese seltsamen Farbkombinationen? Wozu braucht man eine Scheibe in blau mit roten Kreisen? Welche Drogen muss man nehmen, damit das Sinn ergibt? Und wo kann man die Dinger vorbestellen?

Zumindest auf letztere Frage habe ich eine Antwort: Entweder bei EMP oder im Metal Blade Ebay-Store. Nur der Vollständigkeit halber: Da sieht die "blau mit rot"-Ausgabe ziemlich unspektakulär aus. Liegt das an mir? Vielleicht ist ja das Foto nur ungünstig geschossen. Trotzdem macht das Ding bestimmt wuschig im Kopf, wenn man draufschaut, während die Scheibe rotiert...

Der Vollständigkeit halber nochmal der Hinweis, dass die Burschen mit CANNIBAL CORPSE nächstes Jahr auf Tour kommen.

09.02.2018 (DE) HANNOVER / Musikzentrum

10.02.2018 (DK) KOPENHAGEN / Vega

11.02.2018 (SE) GOTHENBURG / Sticky Fingers

12.02.2018 (SE) STOCKHOLM / Klubben

13.02.2018 (NO) OSLO / Parkteatret

15.02.2018 (DK) KOLDING / Godset

16.02.2018 (DE) HAMBURG / Gruenspan

17.02.2018 (DE) GEISELWIND / Music Hall

18.02.2018 (DE) BOCHUM / Matrix

20.02.2018 (DE) KASSEL / 130bpm

21.02.2018 (CZ) PRAGUE / Palac Aropolis

22.02.2018 (SK) BRATISLAVA / Majestic Music Club

23.02.2018 (DE) MÜNCHEN / Backstage Werk

24.02.2018 (DE) MAGDEBURG / Factory

25.02.2018 (DE) STUTTGART / Im Wizemann

27.02.2018 (CH) GENF / L'Usine

28.02.2018 (IT) MILAN / Live Club

01.03.2018 (FR) GRENOBLE / Belle Electric

02.03.2018 (FR) TOULOUSE / Le Metronum

03.03.2018 (ES) BILBAO / Santana 27

04.03.2018 (ES) MADRID / Penelope

06.03.2018 (ES) BARCELONA / Razzmatazz 2

07.03.2018 (FR) ST. ETIENNE / Le Fil

08.03.2018 (FR) CAEN / Cargo

09.03.2018 (BE) ANTWERP / Trix

10.03.2018 (DE) KÖLN / Essigfabrik

11.03.2018 (NL) EINDHOVEN / Dynamo