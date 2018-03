THE BLUE POETS mit Livealbum und weiteren Tourdaten

THE BLUE POETS, aktuelle Band des Blues-Rock-Gitarristen Marcus Deml, haben für den 13. April ihr Livealbum "Live Power" angekündigt. Wie der Trackliste zu entnehmen ist, wird vor allem das Material der selbstbetitelten Studioscheibe ausgiebig vorgestellt:



1. Won’t You Suffer

2. Sad, Sad, Sad

3. The Truth

4. For a God

5. Song for Gary

6. Oh Pretty Woman

7. Alien Angel

8. Could Have Lived

9. Too High

10. With Your Eyes

11. People Get Ready

12. Goodbye



Darüber hinaus wird die Gruppe weiterhin livehaftig auftreten:



13. April 2018 – Torgau – Kulturbastion

14. April 2018 – Lübeck - Treibsand

21.April 2018 – Essen - Zeche Carl/Kaue

28. April 2018 – Hamburg – Knust

04. Mai 2018 – Unna - Lindenbrauerei/Atelier

05. Mai 2018 – Köln – Kantine/Yardclub

11. Mai 2018 – Berlin – Quasimodo

18. Mai 2018 – Osnabrück – Maiwoche/Markplatz

14. Juli 2018 – München - Andechsel Zelt/Tollwood

21. Juli 2018 – Balge – Rock das Ding

05. Oktober 2018 – Zülpich – Live Proberaum

06. Oktober 2018 – Ulft (NL) – DRU Cultuurfabriek

13. Oktober 2018 – Esslingen - Dieselstrasse



Marcus Deml solo auf Tour

04. April 2018 – Gary Moore Memorial Concert – Budapest

Quelle: http://www.cmm-marketing.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: the blue poets live power marcus deml tourdaten 2018