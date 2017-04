THE BREATH OF LIFE: Neues Album erscheint im Mai

Am 19.05.2017 erscheint mit "Under The Falling Stars" das neunte Album der belgischen Band THE BREATH OF LIFE. Auch nach rund dreißig Jahren, die die Band nun schon besteht, steht der bekannte Wave-Sound im Fokus.

Gemixt, produziert und gemastert wurde das Werk wieder von Gilles Martin.

