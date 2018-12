THE CHAINSAW MOTEL: Energie-Duo aus Frankreich: Erster Teil

Aus dem bretonischen Brittany stammt das Duo THE CHAINSAW MOTEL und macht Ballett wie, als wären sie doppelt so viele. Gerade wurde die erste EP "Bad Trip & Endless Roads" in Eigenregie veröffentlicht, die aktuelle Single heisst 'Story Of A Love Story'.

Und hier als visueller Vorgeschmack das Video zum Opener der EP, 'Y-M.M.S.'.