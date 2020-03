THE COMMITTEE mit drittem Studioalbum

Die multinationale Black-Metal-Band THE COMMITTEE hat ihr drittes Studioalbum "Utopian Deception" in trockenen Tücher, kann jedoch wegen der aktuellen Lage der Welt leider noch kein festes Veröffentlichungsdatum nennen. Das Artwork wurde jedoch bereits veröffentlicht, und ebenso die Ankündigung, dass sich das Album thematisch mit der finsteren Welt des Social Engineering, der Propaganda, der Täuschung, der Lügen, der Manipulationen und des Betruges befassen will, mit Technologie, welche den Geist blendet und das logische Denken entmachtet. Wir dürfen gespannt sein; die Band wünscht einstweilen allen, bei guter Gesundheit zu bleiben.

