THE COURETTES liefern Vorgeschmack auf ihr zweites Album

"We are The Courettes" klingt wie einige Bands, die ich in der ersten Hälfte der Neunziger in diversen Clubs in und um meine niedersächsische Heimat Braunschweit erlebt habe, in kleinen, stickigen Läden, irgendwo zwischen Indie, Punk und Garage. Hört mal in 'Boom Dynamite' rein: Youtube.

Dass das live gut funktioniert, kann ich mir vorstellen. Ab 30. März wird es das Album bei Sound of Suburbia geben und hier kann man live dabeisin:

14.03.2018 (FR) Clermont Ferrand, Bombshell

15.03.2018 (FR) Orleans, Blue Devil

16.03.2018 (FR) Evreux, Chez Chriss

17.03.2018 (FR) Paris, Barrocks

30.03.2018 (DE) Hamburg, Hafenklang

05.04.2018 (DK) Copenhagen, Märkbar (Record Relsease Party)

13.04.2018 (FI) Hameenlinna, Albertin Kellari

14.04.2018 (FI) Hanko, Pub Gronan

26.04.2018 (ES) Bermeo Beleza Madraza Ateneo Kulturala

27.04.2018 (ES) Zaragoza, La Ley Seca

28.04.2018 (ES) Barcelona, Munster Loony Weekend

29.04.2018 (ES) Madrid, Wurlitzer Ballroom

09.05.2018 (DE) Braunschweig, Nexus

10.05.2018 (DE) Dortmund, Umsonst & Draußen

11.05.2018 (DE) Fürth, Open Air am Lindenhain

12.05.2018 (DE) Stuttgart, Goldmarks

26.05.2018 (NL) Amsterdam, De Nieuwe