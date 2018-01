THE CRANBERRIES: Sängerin Dolores O’Riordan ist verstorben

Die Sängerin der irischen Rockband THE CRANBERRIES, Dolores O’Riordan, ist tot. Sie ist am Montag im Alter von 46 Jahren bei Aufnahmen in London überraschend gestorben. Das teilte ihre Sprecherin Lindsey Holmes mit.



Bislang gibt es noch keine Angaben zur Todesursache. Die Familie der Musikerin bat um die Wahrung der Privatsphäre.

Bekannt wurde die Band in den Neunziger Jahren mit ihren Song 'Zombie'.

R.I.P.