THE CRIMSON GHOSTS: Tour Dates

Auch die Horrorpunker von THE CRIMSON GHOSTS packt im Wonnemonat Mai die Reiselust. Ihr neues Album "Yet Not Human" dabei, startet die Band im heimischen Köln in die eigene Tournee und bringt den Silberling, der am 18. Mai erscheint, unter die Leute. Halt macht THE CRIMSON GHOSTS hier:

18.05.2018 - Köln, Jungle Club

19.05.2018 - Essen, Don´t panic

20.05.2018 - Hamburg, Indra Mondial

21.05.2018 - Leipzig, Wave Gotik Treffen

08.06.2018 - Münster, Rare Guitar

09.06.2018 - Wachenroth, Toxicity