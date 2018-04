THE CROWN in den Charts mit

Tatsächlich kann mittlerweile auch harte Musik hoch in die Charts steigen. Das liegt natrülich auch daran, dass die durchschnittlichen Verkaufszahlen gegenüber früher geringer sind, und es bleibt natürlich abzuwarten, wie lange das Album in den Charts bleiben wird, aber erstmal ist das ein Grund zum Jubeln, zumal es gleich in mehreren Ländern geklappt hat:

#34 Official German Album Charts (Germany)

#99 Official Swiss Album Charts (Switzerland)

#26 Current Hard Music Albums (USA)

#41 Top New Artist Albums (USA)

#97 Record Label Independent Current Albums (USA)

#83 Top Hard Music Charts (Canada)

Wir gratulieren.