THE CURE: Fette Neuauflage von

Wir schreiben das Jahr 1990: Nach der erfolgreichen "Disintegration"-Tour wollten Robert Smith und seine Kollegen schnell neuen Stoff nachschmeißen, gleichzeitig aber auch mit den neuen Mitteln der elektronischen Musik experimentieren. Also entschied man sich, bereits bekanntes Material neu abzumischen und die vertrauten 12"-Mixes noch einmal zu überarbeiten, weil vor allem die ganz alten Stücke klangtechnisch meilenweit zurück waren. So entstand schließlich "Mixed Up", eine zwiespältig aufgenommene Platte, für die THE CURE im Nachhinein aber dennoch reichlich Lob bekam, weil die meisten Stücke in der Generalüberholung viel voluminöser klangen.



Knapp drei Dekaden später hat sich Smith ein weiteres Mal mit der Scheibe beschäftigt und selbst hand an einigen Remixes angelegt, die er auf dem erweiterten Re-Release der Scheibe nun endlich präsentieren darf. Die neue Scheibe enthält neben der Remastered Edition des Originals daher auch die Extras aus den Jahren 1982 bis 1990 und auf einer dritten CD ("Torn Down: Mixed Up Extras 2018") schließlich die ganz neuen Ideen, die größtenteils erst in den letzten Monaten entstanden sind.

Zu haben sein werden die Sets ab dem 15. Juni via Universal Music. Fans können dabei zwischen der einfachen CD, dem 3-CD-Luxusset oder jeweils einzelnen Doppel-LPs zu "Torn Down" und "Mixed Up" wählen.

