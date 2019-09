THE DAMNED:

Unter dem Titel "Black Is The Night" wird am 1. November eine 39 Lieder umfassende Werkschau der Briten als Doppel-CD erscheinen, die mit dem Titelsong auch einen bislang unveröffentichten Song enthalten wird. Hier ist die Trackliste von "Black Is The Night (The Definitive Anthology)", das hier vorbestellt werden kann:

Love Song

Wait For The Black Out

Generals

I Just Can’t Be Happy Today

Bad Time For Bonzo

Democracy?

White Rabbit

Antipope

Ignite

Melody Lee

Smash It Up Pt 1 & 2

New Rose

Neat, Neat, Neat

Stretcher Case Baby

Sick Of Being Sick

Born To Kill

Rabid (Over You)

Problem Child

1 Of The 2

So Messed Up

Machine Gun Etiquette

Disco Man

Fan Club

Suicide

Eloise

Plan 9 Channel 7

Grimly Fiendish

The Shadow of Love

Dr Jekyll And Mr Hyde

Street Of Dreams

The History Of The World (Part 1)

Curtain Fall

Alone Again Or

Lively Arts

Standing On The Edge Of Tomorrow

Stranger On The Town

Fun Factory

Under The Floor Again

Black Is The Night (Brand New Track)