THE DARKNES: Live-Album und Tourdaten

Am 15. Juni wird unter dem Titel "Live At Hammersmith" ein Live-Album der Briten als CD und Doppel-Vinyl erscheinen und den Abschlussabend der letzten Tournee "Tour De Prance" im Dezember 2017 verewigen. Diese Lieder urden gespielt:

1. Open Fire

2. Love is Only a Feeling

3. Southern Trains

4. Black Shuck

5. One Way Ticket

6. Givin' Up

7. All the Pretty Girls

8. Barbarian

9. Buccaneers of Hispaniola

10. Friday Night

11. Makin' Out

12. Every Inch of You

13. Solid Gold

14. Stuck in a Rut

15. Get Your Hands off My Woman

16. Growing on Me

17. Japanese Prisoner of Love

18. Christmas Time (Don't Let the Bells End)

19. I Believe in a Thing Called Love

Jetzt kommt THE DARKNESS erneut auf Tour, diemal zusammen mit THE HOLLYWOOD VAMPIRES, und wird uns in Deutschland ebenfalls besuchen:

02.06. Hamburg - Stadtpark

04.06. Berlin - Zitadelle

14.06. Mönchengladbach - Sparkassen Arena

29.06. Frankfurt - Jahrhunderthalle