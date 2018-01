THE DEAD DAISIES - Welttournee, neues Album und Video

Die US-Allstar-Rocker von THE DEAD DAISIES melden sich mit einer Welttournee und neuem Album zurück. Sechs Konzerte sind im April/ Mai 2018 in Deutschland bestätigt. Das dazugehörige "Burn It Down" betitelte neue Album wird am 6. April veröffentlicht. Einen ersten Videoclip zu 'She Always Gets Her Way (All The Same)' gibt es hier zu bestaunen. Die genauen Termine der sechs in Deutschland statt findenden Konzerte, bei denen THE NEW ROSES das Vorprogramm bestreiten, lauten:

18.04.18 Hamburg – Markthalle

25.04.18 Osnabrück – Rosenhof

26.04.18 München – Backstage

03.05.18 Berlin – Kesselhaus

04.05.18 Wiesbaden – Schlachthof

05.05.18 Köln – Music Hall

Quelle: Wizard Promotions Redakteur: Mahoni Ledl Tags: the dead daisies burn it down welttournee the new roses