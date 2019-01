THE DEAD DAISIES: Am Valentinstag in Serie

Nun, genau genommen geht lediglich die Musik von THE DEAD DAISIES in Serie, denn in der von BlackBox TV und Spitfire Music entwickelten Horror-Serie "Welcome To Daisyland", wird 'Dead And Gone' vom letzten Album "Burn It Down" den Titelsong geben. Auch weitere Songs wie 'Burn It Down' und 'Judgement Day' werden in der Serie zu hören sein.



"Welcome To Daisyland" wird ab dem 14. Februar auf dem YouTube-Kanal von BlackBox TV zu sehen sein. Fans der Musik oder von Horrorserien können hier schon mal den Trailer schauen:





Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: the dead daisies burn it down welcome to daisyland