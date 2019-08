THE DEVIL WEARS PRADA: Neues Album im Herbst

Drei Jahre nach dem bärenstarken "Transit Blues" gibt es endlich neuen Stoff von THE DEVIL WEARS PRADA: Am 11. Oktober erscheint bei Solid State Records mit "The Act" das siebte Studioalbum der Truppe aus Dayton, Ohio. Zu hören gibt es mit 'Lines Of Your Hands' vorab schon einen Song. Veröffentlicht wurde zudem die unten stehende Tracklist:

01. Switchblade

02. Lines of Your Hands

03. Chemical

04. Wave of Youth

05. Please Say No

06. The Thread

07. Numb

08. Isn’t it Strange?

09. Diamond Lost

10. As Kids

11. Even Though

12. Spiderhead

Außerdem kommen die Metalcore-Veteranen Ende des Jahres als Support von STRAY FROM THE PATH hierzulande wieder auf Tour:

10.12 Zürich – Dynamo

13.12 Köln – Club Volta

14.12 Herford – Krampus Festival

15.12 Karlsruhe – Knockdown Festival

16.12 München – Backstage

18.12 Wien – Flex

19.12 Nürnberg – Z-Bau

20.12 Leipzig – Conne Island

22.12 Hamburg – Logo

Quelle: Official Bandpage Redakteur: Timon Krause Tags: the devil wears prada neues album the act 2019 tour