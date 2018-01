THE DOORS:

In den Anfangstagen der Rockmusik war das Isle of Wight-Festival 1970 eines der prägenden Musikfestivals, auf dem u.a. JIMI HENDRIX, THE WHO, JETHRO TULL, ELP, TEN YEARS AFTER und auch die DOORS spielten. Deren vollständiger Auftritt ist für den 23. Februar unter dem Titel "Live At The Isle Of Wight 1970" als DVD (mit oder ohne CD), Blu-Ray und digitales Video angekündigt. Neben dem Konzert werden DVD und Blu-Ray auch den Film "This Is The End" enthalten.

Quelle: http://www.promo-team.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: doors live at the isle of wight 1970 isle of wight this is the end