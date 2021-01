THE DUST CODA: Neues Album

Die Londoner Rockband THE DUST CODA wird am 26.03.2021 via Earache / Edel ihr zweites Album mit dem Titel "Mojo Skyline" veröffentlichen. Mit einem Video zum Song 'Breakdown' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Demon

2. Breakdown

3. Limbo Man

4. Dream Alight

5. Jimmy 2 Times

6. Rolling

7. Bourbon Pouring

8. I’ve Been Waiting

9. She’s Gone

10. They Don’t Know Rock ’n’ Roll

11. Best Believe it

12. It’s A Jam

