THE ESPRITS mit neuem Album und live

Die Band aus Vechelde (ja, los, dann man ran an die Suchmaschine, ich sag nicht, wo das ist... bei pm.de lernt man Deutschland kennen!) wird am 18. Mai ihr zweites Album mit dem Titel "Men's Business" veröffentlichen. Einen kleinen Einblick in die Entstehung gibt die Studiodoku: Youtube.

Am 18. Mai gibt es dann auch die große Release-Party in der Braunschweiger Stadthalle und im Oktober reisen sie durch Deutschland:

04.10.2018 Göttingen, Exil

05.10.2018 Düsseldorf, Tube

09.10.2018 Hamburg, Markthalle (MarX)

10.10.2018 Berlin, Monarch

11.10.2018 Leipzig, Werk 2

13.10.2018 Hannover, Musikzentrum

Das Album kann man übrigens bei Merchground.com bereits vorbestellen.