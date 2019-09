THE FLOWER KINGS hissen die 'Black Flag'

Die schwedischen Progger werden am 8. November das neue Album "Waiting For Miracles" vweröffentlichen, von dem dieses Lied bereits stammt: Youtube.

15 Lieder soll das Werk umfassen, das als Doppel-CD und Doppel-Vinyl+Doppel-CD veröffentlicht werden wird und in limitierten Versionen auch als hellblaue (Burning Shed), orangefarbene (Inside Out) und gelbe Vinylausgabe (Just For Kicks).

Ein paar wenige Tourtermine gibt es auch:

1st December – Bahnhof St. Pauli, Hamburg, Germany

2nd December – Musikzentrum, Hannover, Germany

3rd December – OK Andaluzia, Piekary Slaskie, Poland

4th December – Klub U Bazyla, Poznan, Poland

6th December – Burgerweeshuis, Deventer, Netherlands

7th December – De Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

8th December – Scala, London, UK

9th December – Piano, Dortmund, Germany

10th December – Columbia Theater, Berlin, Germany

11th December – Amager Bio, Copenhagen, Denmark

12th December – Brewhouse, Gothenburg, Sweden

14th December – Kraken, Stockholm, Sweden