THE GHOST INSIDE ist zurück

2015 erlebte und überlebte die Band einen tragischen Busunfall, bei dem mehrere Menschen starben und auch die Musiker nicht ungeschoren davonkamen.So musste Gitarrist Zach Johnson dreizehn Operationen unterzogen werden, Sänger Jonathan Vigil brach sich Knöchel und Rücken und Schlagzeuger Andrew Tkaczyk musste sogar ein Bein amputiert werden. Aber die Metalcor'ler haben sich durchgebissen und sind wieder am Start! Hört euch 'Aftermath' an: Youtube.

Das selbstbetitelte Album kann jetzt bereits vorbestellt werden und wird am 5. Juni mit diesen Songs erscheinen:

1. 1333

2. Still Alive

3. The Outcast

4. Pressure Point

5. Overexposure

6. Make Or Break

7. Unseen

8. One Choice

9. Phoenix Rise

10. Begin Again

11. Aftermath