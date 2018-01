THE GREAT KAT: Nummer 1 auf den Amazon Germany's Metal Video Charts

Okay, das ist eigentlich nicht so eine umwerfende Meldung, aber mich hat fasziniert, dass es so etwas überhaupt gibt, "Amazon Germany's Metal Video Charts". Die habe ich noch nie entdeckt, aber wenn die Schredder-Susi oben thront, könnte man ja mal gucken. Okay, dann habe ich den Titel gelesen: "Chef Great Kat Cooks Russian Caviar & Blini with Rimsky-Korsakov". Mal davon abgesehen, dass der Herr R-K seit über einem Jahrhundert gar nicht mehr kocht, bin ich ziemlich sicher, dass ich die Dame überhaupt nicht kochen sehen will. Und Kaviar und Blini? Ersteres kommt aus dem Glas, und Blini sind Eierkuchen. Das krieg ich auch ohne GREAT KAT hin. Aber ich mache den Selbstversuch, und siehe da, mir stehen noch immer die Haare zu Berge. Wer Amazon Prime-Mitglied ist, kann ja mal reinschauen. Ich betone aber: auf eigene Gefahr: Amazon.de.



Quelle: Thomas Public Relations Redakteur: Frank Jaeger Tags: the great kat