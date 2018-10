THE GREAT SABATINI: Album und Video

"Goodbye Audio", das neue Album der kanadischen Gruppe THE GREAT SABATINI, ist für den 16. November angekündigt. Zur ersten Single 'Still Life With Maggots' gibt es einen Videoclip bei metalinjection.net.

Trackliste:

1. Still Life With Maggots (2:06)

2. Dog Years (4:21)

3. Strip Mall or, The Pursuit Of Crappiness Parts 1-4 (3:11)

4. You’re Gonna Die (Unsatisfied) (3:28)

5. Tax Season In Dreamland (4:06)

6. Brute Cortege (3:16)

7. Hand Of Unmaking (14:06)