THE HAUNTED: Neues Album

Die schwedischen Thrasher von THE HAUNTED haben kurz vor Weihnachten noch schnell einen neuen Vertrag mit Century Media Records unterschrieben und kündigen für 2017 ein neues, ihr mittlerweile neuntes Studioalbum an. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung wurde noch nicht bestätigt.

Auf jeden Fall wird uns das Quintett im März/April mit einer Konzertreise beglücken. Während sie in Großbritanien ihre Landsmänner von MESHUGGAH supporten, ist THE HAUNTED unter anderem in Deutschland mit ARCH ENEMY und LACUNA COIL unterwegs. Solltet ihr nicht verpassen.

30.03. - D - Bochum, Zeche

31.03. - D - Leipzig, Hellraiser

04.04. - D - Neue Stadthalle, Langen/Frankfurt

05.04. - D - München, Backstage

06.04. - D - Saarbrücken, Garage

09.04. - D - Ludwigsburg, Rockfabrik