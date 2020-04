Wie berichtet, veröffentlicht THE HIRSCH EFFEKT am 08.05.2020 via Long Branch Records das neue Album "Kollaps". Nun wurde die dritte Single veröffentlicht, sie heißt 'Torka' und wird mit einem Visualizer inkl. Epilepsie-Warnung präsentiert:

https://www.youtube.com/watch?v=mpWbunZ4wm4