THE HOUNDS OF HASSELVANDER - zurück mit Bob Mitchell

THE HOUNDS OF HASSELVANDER, die Soloband des ex-PENTAGRAM und ex-RAVEN-Drummers Joe Hasselvander plant eine baldige Rückkehr ins Studio und auf die Bühnen. Neu dabei ist nun am Mikro kein Geringerer als Bob Mitchell (ex-ATTACKER, ex-SLEEPY HOLLOW), und zusammen arbeiten die beiden an einem neuen Livealbum und an einem weiteren Studioalbum.

