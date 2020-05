THE HU: Video mit Lzzy Hale von HALESTORM

Die mongolischen Rocher, die letztes Jahr mit ihrem Debüt "The Gereg" für Aufsehen sorgten, werden das Album nun erneut als Deluxe-Edition auflegen. Dabei wird auch diese Version von 'Song Of Women' enthalten sein, bei der Lzzy Hale von HALESTORM mithilft: Youtube.

Die Neuausgabe wird diese Trackliste haben und am 10. Juli erscheinen:

1. The Gereg (4:54)

2. Wolf Totem (5:38)

3. The Great Chinggis Khaan (4:32)

4. The Legend of Mother Swan (5:25)

5. Shoog Shoog (4:01)

6. The Same (5:27)

7. Yuve Yuve Yu (4:42)

8. Shireg Shireg (5:47)

9. Song of Women (7:16)

10. Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach) (5:17)

11. Yuve Yuve Yu (feat. From Ashes To New) (4:13)

12. Song of Women (feat. Lzzy Hale of Halestorm) (5:49)

13. Shireg Shireg (acoustic) (5:47)

14. Yuve Yuve Yu (acoustic) (4:43)

15. Shoog Shoog (acoustic) (3:51)