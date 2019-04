THE HU kommt auf Tour

Die mongolischen Webhelden wurden kürzlich von Eleven Seven Music unter Vertrag genommen und kommen nun auf eine ausgedehnte Europa-Tour. Hier sind die Stationen:

06.06.2019 - (DE) Berlin, Sage

07.06.2019 - (DE) Nürnberg, Rock Im Park

08.06.2019 - (DE) Eifel/Nürnburg, Rock Im Park

09.06.2019 - (FR) Amiens, Sama´Rock Festival

11.06.2019 - (UK) Brighton, The Haunt

12.06.2019 - (UK) Manchester, Academy 3

14.06.2019 - (UK) Glasgow, G2

15.06.2019 - (UK) Donignton, Download Festival

17.06.2019 - (UK) Bristol, Fleece

18.06.2019 - (UK) London, Underworld

19.06.2019 - (FR) Paris, Nouveau Casino

21.06.2019 - (BE) Dessel, Graspop Festival

23.06.2019 - (LI) Varniai, Kilkim Zaibu

24.06.2019 - (PL) Warschau, Hydrozagadka

26.06.2019 - (DK) Copenhagen, Pumpehuset

27.06.2019 - (SE) Stockholm, Debaser Strand

28.06.2019 - (NO) Oslo, Tons of Rock

30.06.2019 - (DE) Hamburg, Knust

01.07.2019 - (NL) Amsterdam, Melkweg (Oude Zaal)

02.07.2019 - (DE) Köln, Luxor

03.07.2019 - (FR) Belfort, Eurockeenes De Belfort Festival

05.07.2019 - (CH) Zürich, Moods

Der Hit 'Wolf Totem' kann hier angehört werden: Youtube.

Die Burschen aus Ulanbaator sind ja wohl echt großartig. Im Sommer wird das Album "The Gereg" erscheinen. Gleich noch ein Stück hinterher. Hier ist 'Yuve Yuve Yu': Youtube.