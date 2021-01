THE KINGS OF QUARANTINE: Covern für den guten Zweck

Der Trend nimmt immer mehr Ausmaße an, ist aber musikalisch auch nicht von der Hand zu weisen: Covern. THE KINGS OF QUARANTINE treffen sich "virtuell" und spielen Stücke ein, zumeist noch Coverversionen. jetzt hat es den "Mountain Song" von JANE'S ADDICTION erwischt, letztens

Auf dem Kanal der Kanada-Metaller SLAVE ON DOPE ist nun das Stück 'Mountain Song' aufgetaucht, der Künstler jeglicher Rockmusikstilrichtungen vereinigt. Musiker und Musikerinnen von VERUCA SALT, IN FLAMES, MASTODON, 311, LIMP BIZKIT, FILTER und THE USED sind zu hören und zu sehen. Vor allem Wes Borland und Richard Patrick mal wieder zu erleben, ist es wert. Patrick hat sich bereits für die Version '"We Care A Lot' von FAITH NO MORE mit Musikern wie Dennis Lyxzen von REFSED, Walter Schreifels oder von KORN, ANTHRAX, MASTODON, RUN D. M.C. hergegeben, die auch auf dem Kanal zu erleben ist.

Und etwas Gutes kann an damit auch noch verbinden: Auf der Bandcampseite der TKOQ kann man beide Stücke kaufen und damit zur Zeit arbeitslose Musikroadies unterstützen.