THE KYLE GASS COMPANY: Tourdaten für 2020 bestätigt

Kyle Gass von TENACIOUS D wird im März 2020 seine "The Great Hang Tour 2020" starten und zum ersten Mal ein Unplugged-Set mit seiner Band THE KYLE GASS COMPANY spielen.



Folgende Daten sind bestätigt:



Special Guest: WYNCHESTER

28.02. UK - Birmingham - Asylum

02.03. UK - Manchester - Satans Hollow

03.03. UK - London - 229 The Venue

04.03. DE - Köln - Artheater

05.03. NL - Haarlem - Patronaat

06.03. NL - Nijmegen - Doornroosje

08.03. DE - Berlin - Badehaus

10.03. DE- München - Backstage

11.03. DE - Nürnberg - Hirsch

13.03. AT - Wien - Chelsea

15.03. FR - Paris - Les Étoiles

