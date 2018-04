THE LAZYS: neues Album und Tour im Mai

Die seit geraumer Zeit im kanadischen Toronto beheimateten australischen High-Energy/Hard/Riff-Rocker THE LAZYS werden in einigen Tagen, genauer gesagt am 4. Mai, ihr aktuelles Album "Tropical Hazards“ in die Umlaufbahn katapultieren. Das Gerät wurde mit Unterstützung von BILLY TALENT-Gitarrist Ian D’Sa (BILLY TALENT) geschrieben, der zusammen mit Eric Ratz (u.a. BIG WRECK, DANKO JONES, MONSTER TRUCK) auch für die Produktion zuständig war.

Einen Eindruck von der irrsinnigen Power der Burschen kann man sich durch das Video der ersten Single-Auskopplung 'Nothing But Trouble' verschaffen,

förmlich umgeblasen dürfte man jedoch werden, wenn es THE LAYZS auch nur ansatzweise gelingt, diese Energie auch nur einigermaßen auf die Bretter zu bringen.

Auch dazu hat man demnächst die Chance, und zwar an folgenden Tagen bzw. Orten:

29.05.2018 Stuttgart Goldmarks

30.05.2018 München Strom

31.05.2018 Berlin Cassiopeia

01.06.2018 Hamburg Molotow

02.06.2018 Köln MTC

03.06.2018 Frankfurt Nachtleben