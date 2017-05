THE LEGENDARY: Album und Tour

Auch wenn sich die Band schon jetzt selbst legendär nennt, erscheint an diesem Freitag, dem 19.05. zunächst mal das Debütalbum "Let's Get A Little High" von THE LEGENDARY. In der Soundcloud kann man schon mal die Scheibe komplett antesten, und auf YouTube gibt es ein Video zu 'Half A Devil'.

Außerdem wird die Band mit dem Album auf Tour gehen:



18.5. München - Substanz Album Release Gig

02.6. Aichach - Open Erol Festival

09.6. Donauwörth - Doubles Star Club

15.6. Berlin - Wild At Heart

14.7. München (TBA)

18.8. Zwickau - Stadtfest Hauptbühne direkt vor JBO



…und dann noch einmal als Vorgruppe für PRISTINE:



13.09. Frankfurt - Nachtleben

14.09. Bielefeld – Forum

15.09. Oldenburg – Cadillac

18.09. Köln – Yard Club

19.09. Aarau – KIFF

20.09. Fulda – Kulturkeller

21.09. Halle – Objekt5

23.09. Osnabrück Westwerk

Quelle: https://www.netinfect.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: legendary lets get a little high half a devil tourdaten 2017