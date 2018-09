THE LIVING END: Neues Album und witziges Video

Das achte Album der australischen Band wird "Wunderbar" heißen und wurde in Deutschland aufgenommen. Zu dem Opener 'Don't Lose It' gibt es ein cooles Video: Youtube.

Witzig, nicht? Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Don't Lose It

2. Not Like The Other Boys

3. Otherside

4. Death Of The American Dream

5. Drop The Needle

6. Love Won't Wait

7. Proton Pill

8. Amsterdam

9. Too Young To Die

10. Wake Up The Vampires

11. Rat In A Trap

Zu dem Song 'Amsterdam' gibt es ein Lyric-Video, das ebenfalls sehr originell gemacht ist: Youtube.